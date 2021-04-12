شكرا لقرائتكم خبر عن مع حلول شهر رمضان.. 4 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» لمنع هدر الطعام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4 نصائح مهمة للمستهلكين عند التسوق لمنع الهدر الغذائي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونصحت الهيئة في انفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، بكتابة قائمة تسوق محددة بأهم المشتريات والحرص على عدم تجاوزها، إضافةً إلى تجنّب الشراء عند الشعور بالجوع حتى لا يتم شراء أطعمة زائدة عن الحاجة.

وأكدت الهيئة على ضرورة الحرص على عدم الانسياق وراء عروض التخفيضات المغرية، حيث يتم شراء كمية كبيرة من الأطعمة الزائدة عن الحاجة.

وأشارت إلى التحقق بانتظام من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة والحرص على استهلاكها قبل انتهائها من الأقدم للأحدث.