شكرا لقرائتكم خبر عن «تحفيظ المدينة» تطلق مبادرة تصحيح التلاوة عن بعد في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، عن إطلاق مبادرة تصحيح التلاوة عن بعد في شهر رمضان المبارك 1442هـ هلال. وأوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، أن تصحيح التلاوة سيكون، بمشيئة الله، بأوقات ومنصات متعددة “يومياً”.

كانت هذه تفاصيل خبر «تحفيظ المدينة» تطلق مبادرة تصحيح التلاوة عن بعد في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.