حزب الله: عرقلة تشكيل الحكومة بلبنان داخلية بنسبة 90%

دبي - محمود عبدالرازق - وقال قاسم في مقابلة على قناة "المنار" التلفزيونية إنه "عندما نشكل الحكومة تتسهل أمور كثيرة، لكن التدقيق الجنائي ليس مقابل الحكومة، نحن جزء من الذين سعوا في موضوع الحكومة ولا نزال نسعى لتقريب وجهات النظر والإقناع بأن التنازل جيد".

ولفت إلى أن "تشكيل الحكومة الآن في مرحلة تدوير الزوايا، وإيجاد بعض الثقة بين الأطراف وبعض التنازل، وإذا لم يحصل ذلك فمن الصعب التشكيل"، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية في الانهيار أكبر من الداخلية وتسبب بها الأمريكيون ولعبوا دوراً كبيرا فيه، والذي ساعد على الانهيارهي الطبقة الفاسدة.

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وشدد نائب الأمين العام لحزب الله، على أن "حزب الله يستطيع التكلم مع المعنيين بالشأن الحكومي وتقريب وجهات النظر ولكننا لا نستطيع أن نفرض على أحد أن يقوم بأي أمر ما، وحتى حلفاءنا، فمن نحن حتى نلزم أحدا بموقف معين؟ نحن جزء من الحكومة وعامل مساعد، وقوتنا تستخدم في مواجهة ​إسرائيل​ وحماية لبنان أما قوتنا السياسية فهي بتمثيلنا في ​المجلس النيابي​ وتحالفاتنا وعدم فرضنا شروطا على أحد، نحن لا يمكنن أن نيأس لأنه لا يجوز أن يترك البلد على الإطلاق".

وأكد قاسم أن المشاريع السياسية المستوردة من الخارج هي سبب الأزمة اليوم في البلد وليس سلاح "حزب الله" الذي طالما حفظ لبنان.

وفي الملف الإقليمي رأى قاسم أنه عندما تنجح إيران بإعادة أمريكا للاتفاق النووي معناه أنها حققت انتصارا كبيراً وأي انتصار لإيران هو انتصار للمحور، لكن الاتفاق النووي أمر قائم بذاته.