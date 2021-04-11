الأرصاد الجوية المصرية تكشف طقس أول أيام رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب هيئة الأرصاد تشهد مصر ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 6 درجات مئوية، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق 13 أبريل/ نيسان، بحسب موقع "الوطن" المصري.

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وقالت الهيئة إن أول أيام شهر رمضان، يشهد الطقس حالة من التقلبات الجوية، كنشاط لحركة الرياح، اضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى يوم الثلاثاء ما بين 30:25 درجة، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة جنوباً، ودرجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 34- 38 درجة مئوية، مائل للبرودة ليلاً على معظم الأنحاء، ودرجة الحرارة الصغرى تسجل 15- 20 درجة مئوية.

ولفتت في السياق ذاته إلى أن طقس غد الاثنين سيكون لطيفا شمالاً حتى القاهرة الكبرى، وتسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 20 إلى 23 درجة، فيما يكون الطقس معتدلا جنوباً، ودرجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 25 إلى 30 مئوية، بارد ليلاً على معظم الأنحاء، ودرجة الحرارة الصغرى تسجل 12-17 مئوية.