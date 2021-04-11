في هذه الدول.. غرة رمضان الثلاثاء المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وأن أول أيام رمضان سيكون الثلاثاء المقبل.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الأمر ذاته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال رمضان ليكون غدا هو المتمم لشهر شعبان.

ديوان الوقف السني في العراق، أعلن هو الآخر أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام الشهر الفضيل.

وفي أستراليا أعلن مجلس أئمة المسلمين أن يوم الثلاثاء 13 أبريل/ نيسان أول أيام رمضان.