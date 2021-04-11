مصر... حريق بخط غاز في الجيزة تحاول الحماية المدنية السيطرة عليه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية حدث الحريق نتيجة تسرب في أحد خطوط شبكة الغاز المغذي للحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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وأشار إلى أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، فور تلقيها إشارة من إدارة شرطة النجدة بالحريق.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن مسؤولي شركة الغاز انتقلوا إلى موقع الحادث لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا طوقا أمنياً للحفاظ على سلامة الجميع.

ولفت إلى أنه "تم تأمين المنطقة تجنباً لحدوث أى خسائر وسط تواجد الفرق الفنية التابعة للشركة التى تقوم حاليا بتأمين المنطقة من خلال فحص "المنظم" المغذى لها والتى اندلعت منه النيران دون معرفة السبب الحقيقى حتى اللحظة".

وأكد المصدر أن النيران بعيدة عن المنازل والوحدات السكنية الموجودة بتلك المنطقة.