القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لملاحقة بقايا داعش في ديالى

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للخلية أن القطعات الأمنية باشرت مهام تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في ديالى.

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وأوضحت أن قطعات لواء القوات الخاصة الثاني بالفرقة قوات خاصة وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي شاركت في هذه العملية.

وأشارت إلى أن هذه القطعات تقوم بتفتيش السلسلة الجبلية غرب بحيرة حمرين.

وذكرت أن لواء الرد السريع الثاني مع فوج المهمات الخاصة من قيادة الشرطة الاتحادية شاركا أيضا في العملية.

وبينت الخلية أن هذه العملية، يجري تنفيذها بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.

وشددت الخلية على أن العملية التي تتواصل لحين استكمال خطة للتفتيش تهدف إلى ملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وتهيئة المناخ الأمن لعودة الأهالي إلى القرى المهجرة.