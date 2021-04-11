شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا قبل تلقي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة حقيقة ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا قبل تلقي اللقاح.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”،أنه حسب التوصيات الحالية؛ فإنه لا يلزم عمل فحص فيروس كورونا قبل تلقي اللقاح عند عدم الاشتباه.
ودعت وزارة الصحة الجميع لأخذ لقاح فيروس كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة.
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