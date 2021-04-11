شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح الإجراء المتبع حال إصدار تأشيرة خروج نهائي لعامل إقامته منتهية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات المتبعة حال إصدار تأشيرة خروج نهائي لمُقيم، بعد إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي والإقامة منتهية.
وأبانت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه في حال تم إصدار رخصة عمل لغرض خروج نهائي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم اكمال الإجراءات بمراجعة إدارة الجوازات.
ولفتت إلى أنه يمكن للمستفيد إتمام الإجراء عبر منصة أبشر و يتطلب تأمين طبي وسداد رسوم هوية مقيم و كشف طبي.
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