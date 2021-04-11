السيسي يبعث برقيات تهنئة برمضان لقادة الدول العربية والإسلامية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي في برقياته على ما نقلته "بوابة أخبار اليوم" إن حلول شهر رمضان هذا العام "يحمل في طياته معنى خاصا في ظل التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم".

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وأضاف أن ذلك "يحثنا على أن نستحضر قيمه النبيلة التي تدعو إلى التضامن والتآخي والتعاون من أجل تلبية تطلعات الأمة إلى عالم أكثر صحة وسلامة وازدهارا ولتحقيق ما نطمح إليه من مستقبل أفضل وغد مشرق".

وبعث الرئيس المصري كذلك، ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج عبر سفارات القاهرة وقنصلياتها حول العالم جاء فيها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".

وتابع "أدعو الله أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم".

وفي وقت سابق اليوم، تلقى السيسي برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان من كبار رجال الدولة المصرية، وفق المصدر ذاته.

كان مفتي الجمهورية المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شوقي علام، أعلن اليوم أن الإثنين، هو المتمم لشهر شعبان من عام 1442 هجرية، وأن الثلاثاء 13 إبريل هو أول أيام شهر رمضان.