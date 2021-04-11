الصحة السعودية تحذر من أمر صادم قد يسفر عن"مراحل صعبة".. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية": قبل بدء تسجيل الجائحة في المملكة، كان التحرك في مستوى منخفض، وبعد ذلك تم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، ومن بينها منع التجول وإيقاف بعض الأنشطة، أما الآن فأرقام التجمعات ترتفع بشكل ملحوظ جدًا، وهذا يدلل على أن الحراك المجتمعي أصبح كبيرًا جدًا بل إنه صادم ومفاجئ، والمستغرب أن هذا الحراك أصبح أكثر مما كان عليه قبل الجائحة".

وأضاف: "بمثل هذا التهاون والاستهتار، من المتوقع أن نعود إلى مراحل صعبة كانت فيها المعاناة والتحديات أكبر".

وأعلنت السعودية، اليوم الأحد، صدور موافقة الملك سلمان بن العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرم المكي والمسجد النبوي، مع مراعاة استمرار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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وكانت السلطات السعودية، أعلنت فد وقت سابق، أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

ولقحت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا أكثر من خمسة ملايين شخص حتى الآن، داعية المواطنين والمقيمين للتطعيم بلقاحات كورونا دون تمييز.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي أكثر من 398 ألف حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.