التحالف العربي: دمرنا صاروخا باليستيا ومسيرة أطلقهما "أنصار الله" تجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف وفق ما أفادت به قناة "العربية" السعودية إنه تمكن من "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان".

ووصف التحالف إطلاق الصاروخ والمسيرة المفخخة تجاه المملكة بـ "العملية العدائية الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال إن "محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها".

وصباح اليوم الأحد، أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه مدينة جازان.

وقال التحالف حينها في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما أعلن التحالف قبل ذلك بساعات، تدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.