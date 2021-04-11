مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى طهران

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن الأعرجي "سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الإيراني لبحث القضايا الثنائية والدولية والإقليمية".

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وبوقت سابق من اليوم التقى الأعرجي بالسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، حيث أكد الأخير أن "الولايات المتحدة تتطلع لعلاقات عراقية إيرانية طبيعية تخدم مصالح الجميع".

من جانبه، قال الأعرجي، بحسب بيان لمكتبه: إن "المنطقة بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها من جديد"، مبينا أن "العراق يسعى دوما وما يزال إلى أن يكون نقطة التقاء وتقارب مع الجميع، بما يعود على المنطقة بالأمن والاستقرار ويجنبها المزيد من النزاعات".

يذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زار إيران في شباط/فبراير الماضي، حيث ناقش تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأكد حسين آنذاك أن بغداد لن تسمح باستغلال الأحداث التي تقع في العراق لتعطيل العلاقات بين البلدين، والتي وصفها بالممتازة.

وأكد الوزير العراقي، على أهميّة "العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والارتكان لكل ما من شأنه خفض التوتر، تحقيقاً لمفهوم الأمن الجماعي".