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الرئيس العراقى: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة نحو إجراء الانتخابات المبكرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده اتخذت إجراءً مهما نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساتها الدستورية بتشكيل المحكمة الاتحادية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله - خلال مراسم اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أمامه اليوم - إن "إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي تمثل استحقاقًا وطنيًا وشعبيًا يتطلع إليه العراقيون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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