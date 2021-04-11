شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة نحو إجراء الانتخابات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده اتخذت إجراءً مهما نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساتها الدستورية بتشكيل المحكمة الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله - خلال مراسم اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أمامه اليوم - إن "إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي تمثل استحقاقًا وطنيًا وشعبيًا يتطلع إليه العراقيون".