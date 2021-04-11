شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى الخرطوم: الحكومة الانتقالية أحرزت تقدما فى تحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الأمريكي في الخرطوم، إن الحكومة الانتقالية بالسوادن أحرزت تقدما في تحقيق السلام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وتابع السفير الأمريكي في الخرطوم: "نشجع الحكومة الانتقالية للبدء بصياغة دستور والتحضير للانتخابات".

وفى وقت سابق كان، أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل معا من أجل أمن ووحدة واستقرار ولاية شرق دارفور.

وأشاد البرهان - خلال لقائه مع وفد قبيلة "المعاليا" بشرق درافور (غرب السودان) - باالدور الكبير الذى تضطلع به الإدارات الأهلية فى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ووعد البرهان بمعالجة كافة القضايا التى تواجه المزارعين بشرق دارفور، مشيرا إلى أن الموسم الزراعى يتطلب العمل بروح جماعية وبيئة آمنة لإنجاحه.

وقال عبد الناصر موسى وكيل ناظر "المعاليا"، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، إن الوفد قدم عرضا لرئيس مجلس السيادة فيما يخص الأوضاع المجتمعية والمشاكل والعقبات التى تواجه المزارعين، مشيرا إلى أن الأحداث التى جرت مؤخرا، تسببت فى بعض التوترات التى تهدد بداية الموسم الزراعى بالولاية.