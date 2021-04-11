شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الأحد، قضاء "بنجوين" في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، دون وقوع أضرار.

وذكرت وزارة النقل العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الهزتين سُجلتا في أوقات متقاربة، حيث بلغت الأولى قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر ووقعت على بعد (57) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية".

وأضافت الوزارة أن الهزة الأرضية الثانية بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر وتبعد (53) كم شمال شرق قضاء بنجوين".