شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المحكمة العليا بالسعودية بياناً بشأن رؤية هلال شهر رمضان المبارك، يؤكد تعذر رؤية الهلال وتأجيل الرؤية إلى الغد. وجاء البيان عن النحو التالي:-

بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.