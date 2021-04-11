شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة متهور يعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تهور قائد مركبة وقيادته لسيارته بين المسارات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وظهر قائد المركبة في المقطع، وهو يتنقل بها بين المسارات، بطريقة متهورة ودون التزام بقواعد المرور أو حقوق الآخرين، وسط مطالبات للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حيال مثل هذه الممارسات.

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