شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام من «الشؤون الإسلامية» بشأن صلاة التراويح في المساجد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، قراراً بالجمع بين صلاتي التراويح والقيام على ألا تتجاوز مدة الصلاة 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.
واستهدف القرار تقليل المدة الزمنية لتجمع المصلين داخل المساجد بما يسهم في الحد من فرص التفشيات، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس
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