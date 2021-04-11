تدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منع محاولة عدائية من ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي ومسيرات مفخخة تجاه المملكة. وأشارت قيادة التحالف أن الصاروخ والمفخخة تم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة جازان

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