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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقي الجرعة الأولى متى يظهر «محصن» في توكلنا؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية تصبح “محصن بالجرعة الأولى”، في تطبيق توكلنا بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الأولى.
جاء ذلك في رد على سؤال عبر حساب “الصحة 937” في تويتر”، جاء فيه: “حصلت على الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩) متى يظهر لي في تطبيق توكلنا “محصن بالجرعة الأولى”؟.
وردت وزارة الصحة بقولها “تصبح الحالة الصحية “محصن بالجرعة الأولى”، في تطبيق توكلنا بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الأولى”.
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