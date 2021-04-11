ألمانيا توجه رسالة لملك الأردن بمناسبة مئوية تأسيس المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية دنيس كوميتات، اليوم الأحد، على "تويتر": "في الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية أتقدم بأحر التهاني إلى الملك عبدالله الثاني وشعب الأردن".

وتابع: "الأردن شريك مهم لدولة ألمانيا على المستوى الثنائي وكذلك في عدد كبير من القضايا الإقليمية من بينها مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي والتعاون فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط".

يشار إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1921، شرع الأمير عبدالله بن الحسين، في تشكيل أول حكومة مركزية في شرق الأردن، تحت اسم حكومة الشرق العربي.

واستقل الأردن عن الانتداب البريطاني في 22 من مارس/آذار من عام 1946، بموجب معاهدة أُبرمت في لندن، وتم إعلان الأمير عبد الله الأول حاكما على المملكة الأردنية الهاشمية.