مصر... توجيه رئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الأحد، برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، تم خلاله استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم".

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ووجه الرئيس المصري بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات.

ويأتي هذا التوجيه الرئاسي في إطار خطة الدولة المصرية للاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.

وتهدف مصر إلى تعميق التصنيع المحلي، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، وهو الأمر الذي سيدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.