برج خليفة يتوهج بالعلم الأردني.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتوهج برج خليفة، اليوم الأحد، بالعلم الأردني، مشاركا المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وفي السياق نفسه، أهدت الإمارات أغنية تم إعدادها خصيصا للشعب الأردني بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة.

وتقول أغنية "مملكة الأحرار" التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية للإمارات (وام)، على خلفية مشاهد من الأردن: "مملكة الأحرار يا دار النشامى... يعربية، أردنية، هاشمية، من مية عام مضت مجدك تنامى واكتمل عقد الفخر والمجد ميه".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، بعث كل من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومحمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، برقيات تهنئة إلى عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

يشار إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1921، شرع الأمير عبدالله بن الحسين، في تشكيل أول حكومة مركزية في شرق الأردن، تحت اسم حكومة الشرق العربي.

واستقل الأردن عن الانتداب البريطاني يوم 22 مارس/آذار من عام 1946، بموجب معاهدة أُبرمت في لندن، أُعلن فيها الأمير عبد الله الأول، حاكماً على المملكة الأردنية الهاشمية.