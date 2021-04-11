الإفتاء المصرية تعلن أول أيام شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق -

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، المصرية أقامت دار الإفتاء احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا، مساء اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان.

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وأعلن المفتي، خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأشارت بوابة الأهرام إلى أن الحفل حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.