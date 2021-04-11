السعودية تصدر بيانا حاسما بشأن رؤية هلال رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المحكمة بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر ‫رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الإثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.

وأمس الأول (الجمعة)، دعت المحكمة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 11 أبريل/نيسان.

وقالت المحكمة العليا حينها في بيان، إنها "تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد، فإن لم يُر فيتحرى رؤية الهلال مساء الإثنين".

وأضافت: "ترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".