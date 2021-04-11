السعودية تدعم صناع السينما المحليين بتخفض أسعار تذاكر الأفلام الوطنية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن وزير الإعلام السعودي، ماجد القصبي اليوم الأحد عن التخفيض الجديد الذي جاء من خلال توقف هيئة الإعلام المرئي والمسموع التابعة لوزارته، عن الحصول على نسبة 25 في المئة من قيمة تذاكر الحضور.

وقال القصبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تشجيعا لمبادرة سمو وزير الثقافة، بدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصناع المحتوى المحلي، وافقنا قبل قليل في مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مالي للهيئة على التذاكر، في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة".

يذكر أن الهيئة الحكومية السعودية تفرض رسوما بقيمة 25 في المئة على تذاكر الحضور، بجانب وجود ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 15 في المئة، لتبلغ قيمة التذكرة التي يشتريها زوار دور العرض أكثر من 50 ريالا (نحو 14 دولارا).

وافتتحت السعودية أول دار عرض سينمائي في أبريل/نيسان عام 2018، قبل أن تدخل شركات عالمية ومحلية عدة على خط الاستثمار في دور العرض التي انتشرت في مدن عدة.