إصدار أول موافقة لتقديم خدمة "المركبات المتصلة" في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم، إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية أصدرت موافقتها الأولى لتقديم خدمة "المركبات المتصلة" في المملكة لشركة عبد اللطيف جميل لمركبات تويوتا ولكزس.

وأوضحت أن خدمة "المركبات المتصلة" هي أحد تطبيقات إنترنت الأشياء، وتتمثل في في ربط المركبة بأنظمة "مزود خدمة المركبات المتصلة" لتوفير عدد من الخدمات الترفيهية ولرفع مستوى الأمان للركّاب وتحسين مستوى تجربة العميل.

وأضافت أن الخدمة توفر عدة خدمات ترتبط بالمستخدم، كخدمة التحكم بالمركبة عن بُعد، ورفع التقارير التشخيصية عن حالة أدائها مما يساعد المصنّع و المستخدم في الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة.

كذلك تقدم خدمة "المركبات المتصلة" طلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر في حالة التعرض لأي طارئ، فضلاً عن الخدمات الترفيهية من خلال الاتصال بالإنترنت.