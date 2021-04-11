“المالية” تطلق بوابة إلكترونية لخدمات الأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتسجيل من خلال النفاذ الموحد

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعلنت وزارة المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد، التي يستفيد منها المواطنين والمقيمين، ويتم التسجيل فيها عن طريق النفاذ الموحد، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تتيحها البوابة عبر تطبيقات الهواتف الذكية “أبل والاندرويد”، وهي خطوة إضافية تعكس دور الوزارة في تسهيل الوصول إلى خدماتها، وذلك ضمن خططها الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد وأتمتتها وضمان جودتها وسرعتها.

وتقدم البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات من بينها، الاستعلام عن عدد من الخدمات من بينها سيارات الموظفين والاستعلام عن العوائد السنوية، وطلبات الإعفاء من القروض، والأضرار والمساعدات، والمعاملات المقدمة إلى الوزارة، وأوامر الدفع وغيرها من الخدمات، التي لا تتطلب سوى التسجيل عبر النفاذ الموحد بتسجيل بيانات المستفيد وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وإدخال رمز للتفعيل، لتظهر صفحة شخصية باسم كل مستخدم، وملفه الشخصي والخدمات والدعم الفني وحالات الطلبات والاستعلام عن المعاملات، على سبيل المثال الاستعلام عن سيارات الموظفين التي يتم الاستعلام عنها من خلال رقم الهيكل واسم المستفيد ونوع السيارة.

وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات ماجد العبدالكريم: “إنه في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وكذلك برنامج التحول الوطني، لتبني ودعم وتطبيق التحول للتعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتفعيلاً لهذا التوجه، تسعى الوزارة إلى تطوير خطتها للتحول الرقمي من خلال طرح برنامج متكامل من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولًا للأتمتة الكاملة لجميع الخدمات والمعاملات”.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمة وتحسين جودتها وتقليص الوقت المخصص لإنجازها وتيسير عمليات متابعة الخدمات والاستعلام عنها، وبناء تجربة مستخدم ناجحة ومفيدة وشخصية تواكب إيقاع العصر وسرعة إنجاز المعاملات، وتقلص التعامل الحضوري لأضيق نطاق، وهو الأمر الذي أثبت جدواه الكبرى خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات ومنها جائحة كورونا التي سيطرت على العالم طوال عام 2020 وحتى الآن.

وأفاد مدير عام إدارة تقنية المعلومات أنه ومن خلال منصة اعتماد ومنصات وبرامج وتطبيقات الوزارة، نجحت الوزارة في إنجاز المهام والأعمال وخدمة المواطنين والمقيمين عن بعد وفي وقت قياسي وبجودة عالية.

وللراغبين لتحميل التطبيق عبر، آندرويد: http://ow.ly/Cit950EjHT8 ، وآبل: http://ow.ly/5ZTX50EjHW2 .