شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدر الديوان الملكي مساء اليوم بوفاة صاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وجاء البيان كالتالي:”بيان من الديوان الملكي”.

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 30 / 8 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.