شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أصدر الديوان الملكي مساء اليوم بوفاة صاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وجاء البيان كالتالي:”بيان من الديوان الملكي”.
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 30 / 8 / 1442هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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