شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دائرة الموارد البشرية بالشارقة تحدد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية بإمارة الشارقة من الساعة "التاسعة" صباحاً وتنتهي في الساعة "الثانية" ظهراً، على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.



وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.