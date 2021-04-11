رئيس وزراء العراق يعلن انطلاق مشروع ميناء "الفاو الكبير" جنوبي البصرة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

وقال الكاظمي، خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير: "نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره أبناء البلد سنوات طويلة"، مبينا أن "ميناء الفاو سيوفر فرصا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميا بعد إن انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام"، موضحا أن "المشروع ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير واعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا إقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة".

وتابع رئس الوزراء العراقي: "إننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والإزدهار"، داعيا "الأهالي في البصرة وفي كل أنحاء العراق إلى أن يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معا، ونبني بلدنا من الفاو إلى زاخو".

وأكد الكاظمي أن "العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بنجاح ودون تأخير".

وكانت المرحلة الأولى لبناء "مشروع الفاو الكبير" انطلقت أوائل عام 2012، لكن أسبابا تتعلق بالتمويل وطبيعة التربة الرملية التي شيد عليها الميناء وصعوبة العمل، أخرت إنجاز كثير من مراحل المشروع، ثم جاءت بعدها الحرب ضد "داعش" عام 2014، ليتأخر العمل أكثر