وزارة التربية الكويتية تطالب بزيادة نسبة الإداريين فيها إلى 50%

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد طالبت وزارة التربية الكويتية ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على زيادة نسبة العاملين في قطاعي الشؤون المالية والإدارية لتصبح %50 بدلاً من %30 حرصاً على حسن سير العمل.

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وعللت الوزارة طلبها بما قالت إنه طبيعة وحجم الأعمال الموكلة لكل من قطاع الشؤون المالية وقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتربية، حيث إن نسبة 30% من العاملين لا تتناسب وحجم العمل المطلوب أداؤه.

ولفتت إلى أن رفع تلك النسبة إلى 50% تمكن القطاعين المشار إليهما من تسيير أعمالهما بالصورة الملائمة، وبما لا يتعارض مع الاشتراطات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تقررها السلطات الصحية المختصة.

وكان فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية في الكويت قد أصدر، الخميس الماضي، تعميما تم توزيعه على مختلف الإدارات التعليمية تضمّن تفاصيل الدوام المدرسي وعدد ساعات مختلف المراحل التعليمية، حيث حدّدت وزارة التربية دوام الهيئات التعليمية في شهر رمضان بثلاث ساعات لجميع المراحل التعليمية، على أن يكون دوام العاملين بمرحلة رياض الأطفال ساعتين ونصف الساعة، وذلك من الساعة الـ 9.30، وحتى الساعة الـ 12.00 ظهرا، ودوام العاملين في المرحلة الابتدائية، ثلاث ساعات من الـ12 وحتى الـ3 بعد الظهر.