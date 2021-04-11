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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة). فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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