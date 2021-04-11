شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صيام يوم الشك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، حكم صيام يوم الشك.
وقال الشيخ صالح الفوزان في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن صيام يوم الشك “الثلاثين من شعبان” حرام، فإذا لم يُرى الهلال فإنه لا يجوز صيام يوم الثلاثين على أنه من رمضان.
وأوضح الفوزان، أن الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أن من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم “صلى الله عليه وسلم ” .
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