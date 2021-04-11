شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع زخات مطرية وينبّه من الرياح والغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الأحد، تشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من شمالي وشرقي منطقة الرياض، وشمالي الشرقية، قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة.

ونبه مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، على حسابه بتويتر، من أن تشكل السحب الركامية في فصل الربيع يقترن عادة مع تواجد الغبار، بسبب الرياح الهابطة من السحب.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة).