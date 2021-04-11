عواصف مميتة تضرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأميركية السبت أن العواصف التي اجتاحت جنوب الولايات المتحدة قتلت شخصين على الأقل وأصابت آخرين بجروح بسبب رياح عاتية أطاحت بأشجار وحطمت منازل وقلبت مركبات.



يعيش ملايين الأشخاص في مسارات العواصف على طول ساحل الخليج في الجنوب الشرقي، بما في ذلك فلوريدا وميسيسيبي وألاباما ولويزيانا، حيث أُبلِغ عن الوفاتين.

وقالت السلطات المحلية إنّ رجلا قُتل وأصيب سبعة أشخاص على الأقل عندما هبت رياح عاتية في منطقة سانت لاندري باريش أدت إلى قلب بعض المركبات على أحد الطرق.

وسقطت شجرة نتيجة هبوب رياح شديدة ضربت منطقة كادو باريش الجمعة، ودمرت في شكل جزئي منزلا متنقلا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ 48 عاما، وفق مكتب شريف المنطقة.

وتم الإبلاغ عن سقوط حبات برد كبيرة على ساحل ألاباما، بعضها بحجم كرات البيسبول، وفق خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

ويُتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة، وفق مراكز الأرصاد الجوية.