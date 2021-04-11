شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات تكشف بالأرقام عن إصابات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 134.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و58768. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 561350 31131140 البرازيل 348718 13373174 الهند 168436 13205926 فرنسا 98395 4980501 روسيا 242132 4633200 المملكة المتحدة 127040 4373472 إيطاليا 113579 3736526 تركيا 33454 3745657 إسبانيا 76328 3347512 ألمانيا 78159 2967295 .