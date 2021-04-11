الأردن... تلقي أكثر من 400 ألف جرعة أولى من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المركز إلى أن 431 ألفا و301 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 120 ألفا و290 شخصا، بحسب وكالة "عمون" الأردنية للأنباء.
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وأجاز الأردن الاستخدام الطارئ لـ5 لقاحات مضادة لـ(كوفيد-19)، هي "فايزر-بيونتك" و"سينوفارم" و"أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" واللقاح الروسي "سبوتنيك V".
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد الماضي، بدء استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تطعيم المواطنين.
وقال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل، في تصريحات عبر "راديو هلا" الأردني: "الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في يوم الأحد للمسجلين عبر منصة وزارة الصحة الأردنية".