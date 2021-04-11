الأردن... تلقي أكثر من 400 ألف جرعة أولى من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المركز إلى أن 431 ألفا و301 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 120 ألفا و290 شخصا، بحسب وكالة "عمون" الأردنية للأنباء.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

كما لفت المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى أن عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة الأردنية لتلقي اللقاح وصل إلى مليون و114 ألفاً و975 شخصا.

وأجاز الأردن الاستخدام الطارئ لـ5 لقاحات مضادة لـ(كوفيد-19)، هي "فايزر-بيونتك" و"سينوفارم" و"أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" واللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد الماضي، بدء استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تطعيم المواطنين.

وقال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل، في تصريحات عبر "راديو هلا" الأردني: "الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في يوم الأحد للمسجلين عبر منصة وزارة الصحة الأردنية".