الوزير الأول الجزائري: الحكومة عازمة على تطوير الصناعة الصيدلانية لضمان الأمن الصحي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الوزير جراد خلال مراسم اختتام فعالية الملتقى الوطني حول الصناعة الصيدلانية، حيث قال: "إن الصناعة الصيدلانية تعتبر محورا أساسيا في برنامج ربس الجمهورية"، وفقا لما نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية.

وأضاف جراد: "إن جائحة "كورونا" التي ضربت العالم كشفت عن هشاشة المنظومة الصحية للكثير من الدول".

وأكد جراد أن "الهدف من إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية هو تغطية احتياجات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير".

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وفي ذات السياق، قال جراد: "إن إصلاح المنظومة الصحية يجب أن يندرج ضمن رؤية شاملة يشارك فيها جميع الفاعلين".

وأشار جراد إلى أن "مواصلة الحالة الصحية في الجزائر في الانخفاض يعتبر دليلا على نجاعة المقاربة الصحية التي انتهجتها الحكومة".

يذكر أن الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، حيث سجلت في الـ 24 الساعة الماضية، إصابة 127 شخصا، وتماثل 101 شخصا للشفاء، فيما سجلت 3 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا"، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر.