شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم جزئيا فى السعودية والكويت وصحو فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج اليوم الاحدف فى السعودية يكون السماء غائمى جزئيا ومذلك فى الكويت بينما يكون الطقس صحو فى الإمارات.

السعودية:

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة يمتد الى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الاحد مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفى المساء يكون غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً شرقاً تكون ركامية بعد الظهر مع سقوط أمطار، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.