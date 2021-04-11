شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم أطفالاً في حي سكني بالرياض.. و«الأمانة» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم مواطن شكوى لأمانة منطقة الرياض، بشأن وجود كلاب ضالة في الأحياء السكنية تشكل خطراً على الأهالي والأطفال خاصة.

وأرفق المواطن مقطع فيديو للكلاب وهي تهاجم أطفالاً كانوا يلعبون في الشارع، إلا أن أحد الأشخاص تدخل في الوقت المناسب وقام بقذفهم بالحجارة ليذهبوا بعيدا عن الأطفال.

من جانبها، تفاعلت الأمانة مع الشكوى وطلبت من المواطن التواصل معها لتزويدها بمزيد من المعلومات.

وشهدت الرياض في وقت سابق حادثة وفاة طفلة بضاحية الواشلة بعدما هاجمتها الكلاب الضالة ونهشتها، ووجه أمير الرياض حينها بالتحقيق الفوري في الحادثة والرفع بالنتائج.

وخرجت اللجنة المشكلة لمتابعة التحقيق في الحادثة بالعديد من التوصيات، أبرزها ما يلي:

-ضرورة تنفيذ حملات مكثفة داخل النطاق العمراني لاستقصاء الكلاب الضالة، والتكامل مع الجهات المختصة خارج النطاق العمراني.

-إزالة جميع الحيوانات النافقة من الأراضي المحيطة بالمزارع، إضافة إلى العمل على تأمين مستلزمات عاجلة لمواد الوقاية الصحية ومكافحة الحيوانات في المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.

-تشكيل فريق متخصص يحدد احتياجات خطط عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة، والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية.