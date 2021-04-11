شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 2.9 مليون شخص.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 136 مليونا و20 ألفا و993 إصابة، الأحد.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و939 ألفا و234 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 109 ملايين و382 ألفا و59 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين، في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

في وقت يسجّل عدد الإصابات ارتفاعاً حاداً في الهند (أكثر من 132 ألفاً في 24 ساعة)، تفرض ولاية ماهاراشترا الأكثر تضرراً من الموجة الثانية في البلاد، السبت إغلاقاً في عطلة نهاية الأسبوع، في تدبير يشمل 125 مليون شخص وسيتكرر في نهاية كل أسبوع حتى آخر شهر نيسان/أبريل.

وتوقفت المستشفيات في الولاية حيث تقع مدينة بومباي، عن التطعيم الجمعة بسبب نقص في الجرعات.

سجلت فرنسا زيادة أخرى في عدد مرضى "كوفيد-19" في العناية المركزة، السبت، كما استمر عدد الوفيات في البلاد جراء الجائحة في الارتفاع.

وأظهرت البيانات وجود 5769 مريضا بـ"كوفيد -19" في العناية المركزة مقابل 5757، الجمعة.

وتوفي 227 شخصا بسبب المرض في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد من توفوا بسبب فيروس كورونا في المستشفيات إلى 72450 شخصا.

ارتفاع إصابات فرنسا

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 2616 وفاة جديدة بفيروس كورونا و71832 حالة إصابة، السبت.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية 350 ألفا، في حين وصل عدد الإصابات بالعدوى منذ ظهور الوباء إلى 13.45 مليون.

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 625 حالة السبت، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 501688 حالة.

كما سجلت 6 وفيات نزولا من 12 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس إلى 8891 حالة.

وقررت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا حتى العاشر من مايو/ أيار المقبل "بما يتلاءم مع الوضع الوبائي".

وكانت الحكومة قررت أيضا الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة السلالات الجديدة من فيروس كورونا.