عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرية تخنق طفلتها حتى الموت أثناء اللعب معها

الأحد 11 أبريل 2021

الخليج 365

أقدمت سيدة مصرية على خنق طفلتها حتى الموت داخل شقتها بطريقة مفاجئة أثناء اللعب معها، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.



وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا، السبت، يفيد بقيام سيدة بخنق طفلتها داخل شقتها بدائرة المركز، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة عثروا على جثة الطفلة متوفاة.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة والدة الطفلة، لمعاناتها من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة ما دفعها لخنق طفلتها.

وتمكنت الشرطة من ضبط السيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.