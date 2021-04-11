ماذا قالت درة بعد لقائها الرئيس التونسي في القاهرة؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الفنانة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أنه التقت بالرئيس التونسي، قائلة: "شرفنا اليوم لقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في مقر السفارة التونسية بالقاهرة".

ويذكر أن الرئيس التونسي يزور القاهرة لمدة ثلاثة أيام، بدء من أمس الجمعة، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال البيان إن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

يشار إلى أن علاقات مصر وتونس شهدت مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة بشأن الأزمة الليبية، كونهما جارين لصيقين لليبيا.