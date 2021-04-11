وزير الري المصري: من مصلحة إثيوبيا يكون في اتفاق على سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير في لقاء تلفزيوني مساء اليوم، السبت، "الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه مصر، ومن مصلحة إثيوبيا أن نتوصل لاتفاق عن طريق التفاوض".

وأوضح الوزير أن مصر لن تسمح بوجود أزمة مياه، وقال: "من مصلحة الجانب الإثيوبي أن تُحل أزمة سد النهضة بالتفاوض ومن مصلحة العالم كله أن تحل أزمة سد النهضة بالتفاوض أيضا".

​وأضاف أن "الدولة المصرية لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة سد النهضة الفترة المقبلة".

وأوضح بأن "الدولة لها 5 سنوات تعمل على الحفاظ على المخزون من الماء".

​وأشار الوزير إلى أن "إثيوبيا لو لديها حسن نوايا في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، لوافقت من قبل على اتفاق واشنطن، أو عادت لأي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، لكنها تراجعت عنها".

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم رفض مصر مقترحا إثيوبيا لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن العرض الإثيوبي "محاولة مكشوفة" لاستخلاص إقرار مصري للمرحلة الثانية من ملء السد النهضة.