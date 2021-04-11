عبير موسي: تونس تدعم الأمن المائي المصري.. وهدف "الإخوان" هدم الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أش أ).

وقالت إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر مهمة وينتظرها الشعب التونسي، مشددة على أهمية العلاقات المصرية التونسية على كافة المستويات.

وأوضحت أن قضايا "مكافحة الإرهاب وجماعة الإخوان" ضمن أهم النقاط التي جرى الاتفاق عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد، مؤكدة أن تجفيف منابع الإرهاب من أهم مطالب الشعب التونسي.

وقالت إن الغاضبين من زيارة الرئيس التونسي إلى مصر التي بدأت أمس الجمعة وتستمر 3 أيام، "هم جماعة الإخوان الإرهابية"، متهمة الجماعة بالسعي لهدم الدولة التونسية.

وذكرت أن الرئيس التونسي كشف الوجه الحقيقي للجماعة، مشددة على أن "الإخوان فكرهم ظلامي متطرف والشعب تونسي يرفضهم".