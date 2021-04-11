فرنسا: استخدام كلاب روبوتية في سيناريوهات تدريب قتالية مستقبلية

الكويت - هبة التوبجي - قام الجيش الفرنسي بشراء صفقة كلاب روبوتية Spot من إنتاج شركة بوسطن داينماكس، يتم استخدامها في تدريبات على سيناريوهات قتال مستقبلية، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

قامت الكلية العسكرية الفرنسية سانت سير بنشر لقطات فوتوغرافية تعرض جانبا من تدريبات الجنود وبصحبتهم الكلاب الروبوتية، تحت عناوين “أتمتة ساحة المعركة”، وتدريبات تساعد في “زيادة وعي الطلاب بتحديات الغد”.

وبحسب ما نشره الموقع الإخباري Ouest France، ترسم كلاب “سبوت” الروبوتية، المصممة للاستخدام في الأماكن المفتوحة أو المغطاة والمغلقة، البيئة المحيطة وتساعد نظم الاستشعار المزودة بها على تجنب العوائق وتسلق السلالم وفتح الأبواب.

اشتملت تدريبات الجنود في كلية سانت على تطبيق ثلاث سيناريوهات للتدريب وشن عملية هجومية للاستيلاء على مفترق طرق، بالإضافة إلى عملية دفاعية نهارًا ثم ليلًا ومهام “قتالية في منطقة حضرية”.

تم تنفيذ مهام السيناريوهات الثلاث أولاً بدون استخدام الكلاب الروبوتية ثم تم إعادة المهام مرة أخرى مع انضمام مجموعة من كلاب “سبوت” الروبوتية لمعرفة الفارق الذي أحدثه الاعتماد على الكلاب الآلية في التدريبات، والتي يبدو أنها أثبتت فاعلية جيدة بخاصة في مجال توفير معلومات استطلاع جيدة ودقيقة للجنود.

يمكن للكلاب “سبوت” أيضا القيام بمهام خطرة في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية مثل المحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء.

كما قال كليمنت ليفيلي الموزع الأوروبي لإنتاج شركة Shark Robotics: “إنه روبوت يحقق مبيعات جيدة، ولكن بشكل خاص للتطبيقات المدنية أو الخاصة بالشرطة حيث تختبره شرطة نيويورك حاليًا تحت اسم Digidog ”. كما تم اختباره أيضًا لمهام مكافحة فيروس كورونا.