وكالة: البحرين تفرج عن العشرات خوفا من تفشي كورونا في السجن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذه الخطوة جاءت عقب تظاهرات طالبت بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في السجن.

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في البحرين عزمها إطلاق 126 سجينا ثم 73 آخرين، على أن يقضي معظمهم الفترة المتبقية من محكوميتهم خارج السجن.

ونقلت الوكالة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان أنه تم الإفراج عن نحو 166 من هؤلاء من السجن.

وضمن المفرج عنهم، الناشط السياسي محمد جواد (75 عاما) الذي قضى نحو عشر سنوات في السجن.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت في شهر مارس/ آذار الماضي أن عدد الإصابات في سجن جو المركزي هي ثلاثة.

وأعلنت السلطات أن المصابين في حالة مستقرة، مؤكدة تطعيم كافة السجناء الذين طلبوا تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.