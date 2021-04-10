الدبيبة يطلق حملة التطعيم في ليبيا ضد كورونا بتلقي اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وصرح الدبيبة في مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس، إنه تلقى التطعيم في إطار الحملة الوطنية التي تم تدشينها اليوم دون توضيح أي لقاح بالتحديد، مضيفا أن "توفير اللقاحات لم يكن بالأمر السهل والعملية لم تكن تجارية أو مالية بل سياسية بامتياز"، مضيفا "تواصلنا مع أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات من أجل الحصول على اللقاح".

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وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن "كل اللقاحات التي سنستوردها أو حصلنا عليها آمنة سواء الروسي أو الصيني أو أسترازينيكا أو حتى جونسون آند جونسون". واستقبلت ليبيا شحنات من لقاحي أسترازينيكا و"سبوتنيك V" حتى الآن.

من جانبه أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، خلال المؤتمر أنه سيتم توزيع اللقاحات على كل المراكز في أنحاء ليبيا المخصصة لذلك، وستكون أولولية الحصول على اللقاح للعاملين في قطاع الصحة وتحديدا مراكز العزل ومن يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النجار أن الأولوية أيضا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

واستقبلت ليبيا حتى الآن حوالي 300 ألف جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك V" المضادين لفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد اللقاحات حوالي 50 ألف جرعة من أسترازينيكا بجانب 257 ألف جرعة من اللقاح الروسي.

واقترب إجمالي إصابات وباء كوفيد-19 في ليبيا من 167 ألف حالة بينهم 2807 حالة وفاة جراء الإصابة.